Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:44 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി അ​ൽ​ഐ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ൾ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി അ​ൽ​ഐ​ൻ നി​വാ​സി​ക​ൾ
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ എ​ഴു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ബൂ​ദ​ബി സി​റ്റി ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബ് മൈ​താ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. യു.​എ.​ഇ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ദീ​പ​ക് മി​ത്ത​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​തി​ല​ക്, എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യും അ​റ​ബ് സം​സ്കൃ​തി​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ൽ​ഐ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ.​കെ. സ​ലാം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്, ഉ​പ​ദേ​ശ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ന​ക്ക​ൽ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗം ജി​മ്മി, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ 16ഓ​ളം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Prime MinisterAl AinUAEResidents
    News Summary - Al Ain residents prepare to welcome Prime Minister
