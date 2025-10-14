Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന്​ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സി​ന്​ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം
    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ര​ണ്ട് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും (പു​രു​ഷ കേ​സ​രി, ഓ​ണം റീ​ൽ​സ്) ര​ണ്ട് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും (മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി) സ​മൂ​ഹ​ഗാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മ​റ്റ് ര​ണ്ടി​ന​ങ്ങ​ളാ​യ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, ക​പ്പി​ൾ ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ജൂ​റി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​മാ​യി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11ന് ​ക്ഷീ​ര വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് മ​ന്തി ചി​ഞ്ചു റാ​ണി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സി​നി​മാ​താ​രം ശ്വേ​ത മേ​നോ​നാ​ണ് ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

