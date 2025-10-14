ഡബ്ല്യു.എം.സി മത്സരങ്ങളിൽ അൽഐൻ പ്രൊവിൻസിന് മികച്ച വിജയംtext_fields
അൽഐൻ: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ (ഡബ്ല്യു.എം.സി) സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആഗോള തലത്തിൽ മത്സരങ്ങളിൽ അൽഐൻ പ്രൊവിൻസ് രണ്ട് ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും (പുരുഷ കേസരി, ഓണം റീൽസ്) രണ്ട് ഇനങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും (മലയാളി മങ്ക, തിരുവാതിരക്കളി) സമൂഹഗാന മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. മറ്റ് രണ്ടിനങ്ങളായ പൂക്കള മത്സരം, കപ്പിൾ ഡാൻസ് എന്നിവ ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശത്തിനും അർഹമായി. ഒക്ടോബർ 11ന് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്തി ചിഞ്ചു റാണി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ സിനിമാതാരം ശ്വേത മേനോനാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
