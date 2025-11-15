Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 15 Nov 2025 8:26 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 8:26 AM IST

    അ​ൽ​ഐ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്ന്

    അ​ൽ​ഐ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ദേ​വാ​ല​യം ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്ന്
    അ​ൽ​ഐ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: സെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​നീ​ഷ്യ​സ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ച​ർ​ച്ചി​ന്‍റെ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 15ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്‌ 6.30ന്‌ ​ദേ​വാ​ല​യ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന നാ​ട​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ 20ൽ​പ​രം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഗെ​യിം സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി​യും ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ റ​വ. ഫാ. ​മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി സി​ബി ജേ​ക്ക​ബ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി. തോ​മ​സ്‌, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബോ​ണി ബ​ർ​സ്ലീ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ന്നേ ദി​വ​സം മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ​യും നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

