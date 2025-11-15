അൽഐൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്ന്text_fields
അൽഐൻ: സെന്റ് ഡയനീഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിന്റെ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നവംബർ 15ന് വൈകീട്ട് 6.30ന് ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ നടക്കും. ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ 20ൽപരം സ്റ്റാളുകളും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ രസകരമായ ഗെയിം സ്റ്റാളുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഇടവക വികാരിയും ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമായ റവ. ഫാ. മാത്യു വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നതായി ഇടവക ട്രസ്റ്റി സിബി ജേക്കബ്, സെക്രട്ടറി ടി.ടി. തോമസ്, ജനറൽ കൺവീനർ ബോണി ബർസ്ലീബി എന്നിവർ അറിയിച്ചു. അന്നേ ദിവസം മെഗാ മ്യൂസിക്കൽ ഷോയും നൃത്തനൃത്യങ്ങളും മറ്റു കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register