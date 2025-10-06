Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:59 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:59 AM IST

    അ​ൽ ഐ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ദേ​വാ​ലയം കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    അ​ൽ ഐ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ദേ​വാ​ലയം കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​മാ​ത്യൂ വ​ർ​ഗീ​സ്‌

    ഡോ.​ ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു​വി​ന്‌ ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: സെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​നീ​ഷ്യ​സ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലെ 2025ലെ ​ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​മാ​ത്യൂ വ​ർ​ഗീ​സ്‌ യു.​എ.​ഇ പൗ​ര​ത്വം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി​യും അ​ൽ​ഐ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു​വി​ന്‌ ന​ൽ​കി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    മാ​മ്മ​ൻ മാ​ത്യു, ഇ​ട​വ​ക ട്ര​സ്റ്റി സി​ബി ജേ​ക്ക​ബ്, ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബോ​ണി ബ​ർ​സ്ളീ​ബി, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മാ​ത്യൂ തേ​മ്പാ​റ, വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 15 ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്‌ ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ അ​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

