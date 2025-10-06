അൽ ഐൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം കൊയ്ത്തുത്സവം ലോഗോ പ്രകാശനംtext_fields
അൽഐൻ: സെന്റ് ഡയനീഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിലെ 2025ലെ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് വിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ഇടവക വികാരി ഫാ. മാത്യൂ വർഗീസ് യു.എ.ഇ പൗരത്വം നൽകി ആദരിച്ച മലയാളിയും അൽഐൻ മെഡിക്കൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. ജോർജ് മാത്യുവിന് നൽകി ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
മാമ്മൻ മാത്യു, ഇടവക ട്രസ്റ്റി സിബി ജേക്കബ്, ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ജനറൽ കൺവീനർ ബോണി ബർസ്ളീബി, ജോയന്റ് കൺവീനർ മാത്യൂ തേമ്പാറ, വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ കൺവീനർമാർ, മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നവംബർ 15 ശനിയാഴ്ചയാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. വിപുലമായ കമ്മിറ്റികൾ അതിനായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register