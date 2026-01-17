Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    17 Jan 2026 6:56 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 6:56 AM IST

    അ​ൽ​ഐ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്​

    അ​ൽ​ഐ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ഇ​ന്ന്​
    അ​ൽ​ഐ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ റ​വ.

    അ​നീ​ഷ് പി. ​അ​ല​ക്സ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: അ​ൽ​ഐ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ മ​സ്​​യ​ദി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ത്തോ​മ ദേ​വാ​ല​യാ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് കോ​മ​ഡി ഉ​ത്സ​വം ഫെ​യിം നി​സാം കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ടീം ​ഒ​രു​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഷോ, ​സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ ച​ർ​ച്ച് ടീ​മി​ന്റെ നാ​ട​കം, ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. നാ​ട​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്, ലേ​ലം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഗെ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​യും കൊ​യ്ത്തു​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കും.

    ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി അ​നീ​ഷ് പി. ​അ​ല​ക്സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു ടി. ​ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ട്ര​സ്റ്റി​യും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ എ​ബ്ര​ഹാം മാ​മ്മ​ൻ, അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് ട്ര​സ്റ്റി​യും കൂ​പ്പ​ൺ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ബി​ജി പി. ​കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും, വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ തോ​മ​സ് പി. ​ഐ​പ്പ് (സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്), ബീ​ന സാം ​ജോ​ർ​ജ് (പ്രോ​ഗ്രാം), തോ​മ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ് (സ​ന്തോ​ഷ്) ആ​ൻ​ഡ് വ​ത്സ സ്ക​റി​യ (ഫു​ഡ്), ബ്ലൂ​സി സാം​സ​ൺ (റി​സ​പ്ഷ​ൻ), തോ​മ​സ് ജേ​ക്ക​ബ് (വെ​ന്യൂ), സ​ന്തോ​ഷ് മാ​മ്മ​ൻ (ലൈ​റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൗ​ണ്ട്സ്), ഷാ​രോ​ൺ ലി​ജു (ഗെ​യിം​സ്), സൂ​സ​ൻ ബാ​ബു (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​യ്ഡ്), ലി​ജു ഉ​മ്മ​ൻ (ഫ​സ്റ്റ് ഫ്രൂ​ട്ട്), ജി​ജു എ​ബ്ര​ഹാം (സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ), അ​നീ​ഷ് സം​ബാ​ഷ് ജേ​ക്ക​ബ് (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ട​വ​ക വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ബാ​ബു ടി. ​ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, ട്ര​സ്റ്റി​യും ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​റു​മാ​യ എ​ബ്ര​ഹാം മാ​മ്മ​ന്‍, അ​ക്കൗ​ണ്ട് ട്ര​സ്റ്റി ബി​ജി പി. ​കു​ര്യ​ന്‍, ഫു​ഡ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ തോ​മ​സ് വ​ര്‍ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Al-Ain Marthoma Harvest Festival today
