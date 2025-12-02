Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:15 AM IST

    അൽഐൻ മലയാളി സമാജം ‘ഉത്സവം’ കെ​ങ്കേമമായി

    അൽഐൻ മലയാളി സമാജം ‘ഉത്സവം’ കെ​ങ്കേമമായി
    അൽഐൻ: അൽ ഐൻ മലയാളി സമാജം സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ള വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പ്രധാന ഇനമായ ‘ഉത്സവം സീസൺ -12’ അൽ ഐൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെന്‍ററിൽ അരങ്ങേറി. സമാജം ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്‍റ്​ ഹാരിസ് ചെടിയെൻകണ്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലിം ബാബു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

    ഐ.എസ്.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ റസ്സൽ മുഹമ്മദ് സാലി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഐ.എസ്.സി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി അനിമോൻ രവീന്ദ്രൻ, കലാവിഭാഗം സെക്രട്ടറി ലജീപ് കുന്നുംപുറം, യുനൈറ്റഡ് മൂവ്​മെന്‍റ്​ ചെയർമാനും സമാജം ഉപദേശക സമിതി കൺവീനറുമായ ഇ.കെ. സലാം, കലാവിഭാഗം സെക്രട്ടറി ഷിബി പ്രകാശ്, കലാവിഭാഗം അസി. സെക്രട്ടറി ജിയാസ് ഖാലിദ്, ഐ.എസ്.സി മുൻ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഡോ. സുധാകരൻ, ചെയർ ലേഡി റൂബി ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

    അൽ ഐൻ പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖർ, മുൻ ഭാരവാഹികൾ, അൽ ഐൻ വ്യവസായ സമൂഹം, മറ്റ് സംഘടന പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പ​ങ്കെടുത്തു. സമാജം ട്രഷറർ രമേശ്‌ കുമാർ നന്ദി പറഞ്ഞു.തുടർന്ന് ചെണ്ടമേളം, സംഗീതപരിപാടി, ‘കേളി കൊട്ടുണരുന്ന കേരളം’ എന്ന സംഗീത നൃത്തപരിപാടി എന്നിവ അരങ്ങേറി.കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകരും 14 ജില്ലകളിലെയും കലാരൂപങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയ പരിപാടി ഏറെ ആകർഷകമായിരുന്നു.

