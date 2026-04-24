Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅക്ഷയ തൃതീയ: മലബാർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 April 2026 11:03 AM IST
    Updated On
    date_range 24 April 2026 11:03 AM IST

    അക്ഷയ തൃതീയ: മലബാർ ഗോൾഡിൽ റെക്കോഡ്​ വിൽപന

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    അക്ഷയ തൃതീയ കാലയളവിൽ മലബാർ ഗോൾഡ്​ ഷോറൂമിൽ അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്ക്

    ദുബൈ: ലോകത്തിലെ മുൻനിര ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ അക്ഷയാതൃതീയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. അക്ഷയ തൃതീയ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ 53 ശതമാനത്തിന്‍റെ വളർച്ചയാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. മൊത്തം വിൽപന 2,646 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 71 ശതമാനത്തിന്‍റെ വൻ വളർച്ചയാണ് കമ്പനി നേടിയത്. വിദേശ വിപണികളിൽ 22 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനവും രേഖപ്പെടുത്തി. ലോകത്തെ എല്ലാ വിപണികളിലും ബ്രാൻഡിനുള്ള മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്ഷയ തൃതീയ എന്നും സവിശേഷമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. വിപണിയിലെ ശക്തമായ ആവശ്യകതയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ മികച്ച പങ്കാളിത്തവുമാണ് ഇത്തവണത്തെ റെക്കോഡ് വിൽപന നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ അക്ഷയ തൃതീയയിൽ ആഗോളതലത്തിലെ വിവിധ വിപണികളിലായി ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളാണ് മലബാർ ഗോൾഡ് ഷോറൂമുകൾ സന്ദർശിച്ചത്. ഇതിൽ ഡയമണ്ട്, പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ആഭരണങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ 45 ശതമാനത്തിന്‍റെ മികച്ച വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. മികച്ച ഡിസൈനുകൾക്കും മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വീകാര്യതയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    സ്വന്തമായ ആഭരണ നിർമാണശാലകൾ നൽകുന്ന മേൽകൈയിലുടെ ബ്രാൻഡിന് പൊതുവായ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡിനേക്കാൾ മികച്ച വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആഭരണങ്ങൾ നേരിട്ട് നിർമിക്കുന്നത് വഴി മികച്ച ഡിസൈനുകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaiakshaya thrithiyarecord saleMalabar Gold and Diamonds
    News Summary - Akshaya Tritiya: Record sales at Malabar Gold
    X