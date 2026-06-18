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    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 7:08 AM IST

    അക്ഷരക്കൂട്ടം സാഹിത്യ മത്സരം: രചനകൾ ക്ഷണിച്ചു

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    അക്ഷരക്കൂട്ടം സാഹിത്യ മത്സരം: രചനകൾ ക്ഷണിച്ചു
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    ദുബൈ: അകാലത്തിൽ വിടപിരിഞ്ഞ റഫീഖ് വയനാട്, ഷിറാസ് വാടാനപ്പള്ളി എന്നിവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം, മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രതിഭകളെയും നവാഗതരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയായ അക്ഷരക്കൂട്ടം കഥ, കവിത എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ സാഹിത്യ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. റഫീഖ് വയനാട് സ്‌മാരക കഥാ മത്സരത്തിലും ഷിറാസ് വാടാനപ്പള്ളി സ്‌മാരക കവിതാ മത്സരത്തിലും ജി.സി.സി യിൽ ഉള്ളവർക്കും അക്ഷരക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം.

    ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക്​ 10,001 രൂപയും രണ്ടാം സ്​ഥാനക്കാർക്ക്​ 5001 രൂപയും, ഒപ്പം നിസാർ ഇബ്രാഹിം രൂപകൽപന ചെയ്ത ശിൽപവുമാണ് സമ്മാനം. രചനകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 052 1280071, 055 2001557, 050 4723100, 055 2088380 നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം.

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    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Aksharakkootam Literary Competition: Entries invited
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