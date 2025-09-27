Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 27 Sept 2025 7:21 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 7:21 AM IST

    എ.​കെ.​എം.​ജി ‘ബീ​റ്റ് ദ ​ഹീ​റ്റ്​’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    എ.​കെ.​എം.​ജി ‘ബീ​റ്റ് ദ ​ഹീ​റ്റ്​’ കാ​മ്പ​യി​ൽ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​ന്റ​ൽ ഗ്രാ​ജ്വേ​റ്റ്സ്(​എ.​കെ.​എം.​ജി എ​മി​റേ​റ്റ്സ്) ന​ട​ത്തി​യ ‘ബീ​റ്റ് ദ ​ഹീ​റ്റ്​’ കാ​മ്പ​യി​ൻ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ. ദു​ബൈ വെ​ല്ലി​ങ്ട​ൺ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന 2025ലെ ​വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​മാ​യും വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ‘ഇ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​ത്. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് തു​റ​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന 5000ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യി.

    എ.​കെ.​എം.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​സു​ഗു മ​ല​യി​ൽ കോ​ശി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ.​കെ.​എം.​ജി സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, ഷ​ൺ​മു​ഖ​ൻ പി​ള്ള, അ​ഹ​മ്മ​ദ് തോ​ട്ടി​യി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​സിം, ഹ​ലീ​മ, പി.​എം.​എം സെ​യ്ദ്, സി.​ഐ ജോ​സ​ഫ്, ന​സീം അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ‘ബീ​റ്റ് ദ ​ഹീ​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ വി​വി​ധ റീ​ജ്യ​നി​ൽ നി​ന്ന് സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ദു​ബൈ റീ​ജ്യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ ഡോ.​നി​ത സ​ലാം, ഡോ.​നി​ർ​മ​ല ര​ഘു​നാ​ഥ​ൻ, പ്രേ​മ എ​ബ്ര​ഹാം, പ​ങ്ക​ജം ഇ​ന്ദ്ര​ജി​ത്ത്, ന​യീം മൊ​യ്തീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ദു​ബൈ റീ​ജ്യ​നി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ബി​ന്ദു സു​രേ​ഷ്, ആ​രി​ഫ് ക​ണ്ടോ​ത്ത്, സൗ​മ്യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​മാ​യും ഇ​ത​ര സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ.​സു​ഗു മ​ല​യി​ൽ കോ​ശി, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​ഫി​റോ​സ് ഗ​ഫൂ​ർ, ഡോ. ​ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഡോ.​സ​ണ്ണി കു​ര്യ​ൻ, ഡോ.​സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ, ഡോ. ​സ​ഫ​റു​ല്ല ഖാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X