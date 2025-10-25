Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    25 Oct 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:52 AM IST

    ‘അ​ക്കാ​ഫ് ക​ലാ​ല​യ ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025’ ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​

    ‘അ​ക്കാ​ഫ് ക​ലാ​ല​യ ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025’ ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​
    ‘അ​ക്കാ​ഫ് കാ​മ്പ​സ് ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025’ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘അ​ക്കാ​ഫ് കാ​മ്പ​സ് ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025’ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ. ന​വം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഐ​സ​ക് ജോ​ൺ പ​ട്ടാ​ണി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​എ​സ്. ബി​ജു കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ചാ​ൾ​സ് പോ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി.​സി. മ​നോ​ജ്, ക​ലാ​ല​യ ബീ​റ്റ്‌​സ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി.​എം ഷാ​ജ​ൻ (ഡി.​ബി കോ​ള​ജ്, ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ലാ​ല​യ ബീ​റ്റ്‌​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ രാ​ജാ​റാം ഷാ (​എ​സ്.​എ​ൻ കോ​ള​ജ് വ​ർ​ക്ക​ല), സു​രേ​ഷ് കാ​ശി (നെ​ഹ്‌​റു ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്), എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം സി​ന്ധു ജ​യ​റാം എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നെപ്പറ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ട്ര​ഷ​റ​ർ ജൂ​ഡി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നൂ​പ് അ​നി​ൽ ദേ​വ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ബ​ക്ക​ർ അ​ലി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക്, ശ്യാം ​വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​മീ​ർ ക​ല്ല​ത്ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. മ​നോ​ജ്, ജോ​. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത് കോ​ടോ​ത്ത്, ജോ​. ട്ര​ഷ​റ​ർ​മാ​രാ​യ ഫി​റോ​സ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷി​ബു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജാ​ഫ​ർ ക​ണ്ണാ​ട്ട്, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ റാ​ണി സു​ധീ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ദ്യ പു​തു​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​. സെ​ക്ര. ര​ശ്മി ഐ​സ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

