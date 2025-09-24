Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:23 AM IST

    അ​ക്കാ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു

    അ​ക്കാ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം; ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു
    അ​ക്കാ​ഫ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക, കി​ഡ്സ് ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​പു​രു​ഷ കേ​സ​രി, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖി​സൈ​സി​ലെ ന്യൂ ​ഡോ​ൺ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രാ​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​തി​ന​ഞ്ച് പേ​ർ വീ​ത​മാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28ന് ​വേ​ൾ​ഡ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പൊ​ന്നോ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ വേ​ദി​യി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കി​ഡ്സ് ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ​യി​ൽ ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ലേ​റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ഓ​ണം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ വി​വി​ധ കോ​ള​ജ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രും ജോ​യ​ന്‍റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫ്ല​വേ​ഴ്സ് ടി.​വി-24 ന്യൂ​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഹെ​ഡ് ജോ​സ​ഫ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വെ​ങ്കി​ട് മോ​ഹ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ല​ക്ഷ്മി അ​ര​വി​ന്ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ഗി​രീ​ഷ് മേ​നോ​ൻ, വി​ൻ​സെ​ന്‍റ്​ വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ, ആ​ർ. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മു​നീ​ർ സി. ​എ​ൽ, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ നി​ഷ ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ, സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി, ജി​ബി ജേ​ക്ക​ബ്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സാ​നു മാ​ത്യു, മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​എ​സ്​ ദീ​പു, മു​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ധീ​ഷ് ഭാ​സ്ക​ർ, മു​ൻ ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജേ​ഷ് പി​ള്ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X