എ.കെ. അബ്ദുറഹിമാനെ ആദരിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: അരനൂറ്റാണ്ടോളമായി യു.എ.ഇയിൽ വാണിജ്യ-വ്യവസായ രംഗത്തും, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ എ.കെ അബ്ദുറഹിമാൻ എന്ന എ.കെയെ യു.എ.ഇയിലെ സുഹൃദ്വൃന്ദവും വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും ചേർന്ന് ആദരിച്ചു.
ദുബെ ഹാംപ്ടൺ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ശംസുദ്ദീൻ ബിൻ മുഹിയുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദുബൈ കസ്റ്റംസ് ഡയറക്ടർ അഹ്മദ് അൽ സുവൈദി, യു.എ.ഇ ഫുട്ബാൾ ടീം മാനേജർ ഇസ്മായിൽ റഷീദ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു.
സിറാജ് കെ.ആർ.എസ്, ഷാബു കിളിത്തട്ടിൽ, എൽവിസ് ചുമ്മാർ, എം.സി.എ നാസർ, റിയാസ് ചേലേരി, ഇസ്മായിൽ ഹംസ, തമീം അബുബക്കർ, ഇസ്മായിൽ ഏറാമല, റഫീഖ് മട്ടന്നൂർ, യു.സി ശംസു, നൗഫൽ വൂഡിലം പാർക്, നൗഷാദ് അൽ ഹിന്ദ്, അബ്ദുല്ല നൂറുദ്ദീൻ, സി.കെ.എം കോയ, കെ.പി മുഹമ്മദ്, പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ചേർന്ന് ഉപഹാരം നൽകി.ജലീൽ മഷ്ഹൂർ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റാഷീദ് കിഴക്കയിൽ സ്വാഗതവും ജിജു യു.എസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
സമീർ മനാസ്, ബഷീർ സിറ്റി ബർഗർ, സമീർ അലോണി, ഐദീഖ് പാലത്തിൽ, റിയാസ് ഹൈദർ, സിയാദ് കുന്നമംഗലം, മൊയ്തീൻ പാട്ടായി, നബീൽ, റിയാസ് കാട്ടോടി, സുനിൽ, ഷംസു തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
