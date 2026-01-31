Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 3:08 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 3:08 PM IST

    എ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    എ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്​​മാ​നെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തും, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ എ.​കെ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ എ​ന്ന എ.​കെ​യെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സു​ഹൃ​ദ്‌​വൃ​ന്ദ​വും വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ദു​ബെ ഹാം​പ്ട​ൺ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്​ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ ക​സ്റ്റം​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ്​​മ​ദ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി, യു.​എ.​ഇ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സി​റാ​ജ് കെ.​ആ​ർ.​എ​സ്, ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ, എ​ൽ​വി​സ് ചു​മ്മാ​ർ, എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, റി​യാ​സ് ചേ​ലേ​രി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഹം​സ, ത​മീം അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, യു.​സി ശം​സു, നൗ​ഫ​ൽ വൂ​ഡി​ലം പാ​ർ​ക്, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ന്ദ്, അ​ബ്ദു​ല്ല നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സി.​കെ.​എം കോ​യ, കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.​ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റാ​ഷീ​ദ് കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ജു യു.​എ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മീ​ർ മ​നാ​സ്, ബ​ഷീ​ർ സി​റ്റി ബ​ർ​ഗ​ർ, സ​മീ​ർ അ​ലോ​ണി, ഐ​ദീ​ഖ് പാ​ല​ത്തി​ൽ, റി​യാ​സ് ഹൈ​ദ​ർ, സി​യാ​ദ് കു​ന്ന​മം​ഗ​ലം, മൊ​യ്‌​തീ​ൻ പാ​ട്ടാ​യി, ന​ബീ​ൽ, റി​യാ​സ് കാ​ട്ടോ​ടി, സു​നി​ൽ, ഷം​സു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:UAE NewsGulf News
