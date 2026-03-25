നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ ഗവേഷണ ബിരുദം ആരംഭിച്ച് അജ്മാൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റിtext_fields
അജ്മാൻ: അതിവേഗത്തിൽ വളർന്നുവരുന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധി(എ.ഐ) വിഷയത്തിൽ പി.എച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചതായി അജ്മാൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി. എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കോളജിന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന ഗവേഷണാധിഷ്ഠിത കോഴ്സിന് ലോകത്തിലെ മുൻനിര പണ്ഡിതൻമാർ മാർഗനിർദേശം നൽകും.
ക്യു.എസ് സബ്ജക്ട് റാങ്കിങ്സ് 2025 പട്ടികയിൽ ഡാറ്റ സയൻസ്, എ.ഐ മേഖലയിൽ യു.എ.ഇയിൽ സർവകലാശാല ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ആഗോളതലത്തിൽ 51–100 റാങ്കിനുള്ളിലുമാണ്. പുതിയ പി.എച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാം യു.എ.ഇയുടെ ‘എ.ഐ സ്ട്രാറ്റജി 2031’ ലക്ഷ്യങ്ങളോട് യോജിച്ചുവരുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, സ്മാർട്ട് നഗരങ്ങൾ, സൈബർസുരക്ഷ, ഫിൻടെക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഗവേഷണവും നവീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കോഴ്സിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രോഗ്രാമിന് യു.എ.ഇയുടെ അക്കാദമിക് അക്രഡിറ്റേഷൻ കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
