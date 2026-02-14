Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:25 AM IST

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ അ​ജ്​​മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ അ​ജ്​​മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി
    cancel
    camera_alt

     അ​ജ്​​മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സിം​പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: അ​ൽ ത​മീ​മി ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​ജ്​​മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി ഉ​ന്ന​ത ത​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സിം​പോ​സി​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബാ​ങ്കി​ങ്, നി​ക്ഷേ​പം, ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 200ല​ധി​കം ചീ​ഫ്​ ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ (സി.​ഇ.​ഒ) സിം​പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ തൂ​ഖ്​ അ​ൽ മ​ർ​റി സിം​പോ​സി​യ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന​ചെ​യ്തു. ഭാ​വി സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ജ​ണ്ട​യു​മാ​യി യു.​എ.​ഇ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​റ്റം, സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഗോ​ള​ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ നേ​തൃ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ മി​ക​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ​യാ​ണ് പു​തി​യ കാ​ലം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ‘മു​​ന്നേ​റു​ന്ന സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ മി​ക​വു​റ്റ നൈ​പു​ണ്യം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സിം​പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​സീ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ നോ​ർ​ത്ത്​ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യു​ടെ കെ​ല്ലോ​ഗ്​ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ്​ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ മു​ൻ ഡീ​നും ആ​ഗോ​ള ചി​ന്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ദീ​പ​ക്​ സി. ​ജെ​യ്​​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ജ്​​മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം സിം​പോ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsexecutiveAjman Universitygulf news malayalam
    News Summary - Ajman University launches executive education platform
    Similar News
    Next Story
    X