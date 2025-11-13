Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    13 Nov 2025 7:03 AM IST
    13 Nov 2025 7:03 AM IST

    അ​ജ്മാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം 18 മു​ത​ൽ

    റി​സ​ർ​ച് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും
    അ​ജ്മാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം 18 മു​ത​ൽ
    അ​ജ്മാ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​ജ്മാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ അ​ജ്മാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ജ്മാ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​മ്മാ​ർ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 18,19 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ജ്മാ​നി​ലെ അ​ൽ ജ​ർ​ഫ് ഏ​രി​യ​യി​ലെ എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, സു​സ്ഥി​ര രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന അ​ജ്മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2030ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സും എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും. പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളും സ്മാ​ർ​ട്ട്, സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ടെ​ക്നോ​ള​ജി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​മി അ​ലി അ​ൽ ജ​ല്ലാ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭാ​വി പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി സെ​ഷ​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പു​തി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, നൂ​ത​ന ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും, ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും. സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ​താ​ഗ​ത, സു​സ്ഥി​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​രാ​റു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. അ​ജ്മാ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ലാ​ബ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘റി​സ​ർ​ച് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ്’ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും.

    News Summary - Ajman Transport Technology Exhibition from 18
