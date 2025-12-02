Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Dec 2025 8:29 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 8:29 AM IST

    തെ​രു​വു​ക​ള്‍ക്ക്‌ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ട്ട്​ അ​ജ്മാ​ന്

    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​നി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ള്‍ക്ക്‌ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ന​ല്‍കി അ​ജ്മാ​ന്‍. അ​ജ്മാ​ന്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ശൈ​ഖ്‌ ഹു​മൈ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​യാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന തെ​രു​വു​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് പു​തി​യ നാ​മ​ധേ​യം. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സ്മ​ര​ണ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ ഭൂ​മി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യൂ​നി​യ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യ പു​ത്ര​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ന്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ ത്യാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നി​സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യു​ടെ​യും തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    രാ​ഷ്ട്രം അ​തി​നാ​യി ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ മ​ക്ക​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 19 ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ​മു​ള്ള തെ​രു​വു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​നേ​തൃ​ത്വം അ​വ​രു​ടെ വീ​ര​ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ കോ​ണു​ക​ളി​ലും പ്ര​കാ​ശ​മാ​ന​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ജ്മാ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് അ​മ്മാ​ർ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​മ്മു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് അ​വ​ർ ചെ​യ്ത അ​പാ​ര​മാ​യ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ജ്മാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​സൂ​ത്ര​ണ വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ജ്മാ​ന്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്താ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ajmanUAE Newsblood witnessesgulf news malayalam
