Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅജ്മാൻ സ്റ്റാമ്പ്സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 9:12 AM IST

    അജ്മാൻ സ്റ്റാമ്പ്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് എക്സിബിഷൻ​ അഞ്ചാം പതിപ്പ് മൂന്നുമുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Emirates Philatelic Association
    cancel
    camera_alt

    എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേഷൻ ഓഫീസ്

    അ​ജ്മാ​ന്‍: വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് പ​തി​പ്പ് നാ​ണ​യ, സ്റ്റാ​മ്പ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു വ​രെ ന​ട​ക്കും. ബ​ഹി അ​ജ്മാ​ൻ പാ​ല​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​മി​സ്മാ​റ്റി​ക് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ ഏ​ക​ദേ​ശം 10,000ത്തി​ല​ധി​കം അ​പൂ​ർ​വ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളും നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. അ​പൂ​ർ​വ ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു ലേ​ല​വും ന​ട​ക്കും. എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ച​രി​ത്ര​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ത​പാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ശാ​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ടാ​കും.

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും ഡീ​ല​ർ​മാ​രും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ക​രും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഫി​ലാ​റ്റ​ലി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റ് വി​ദ​ഗ്ദ്ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും അ​പൂ​ർ​വ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​വു​മാ​യ ത​പാ​ൽ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ത​പാ​ൽ ച​രി​ത്ര​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ശേ​ഖ​രം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​തു​ല്യ​മാ​യ സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളും നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സ്റ്റാ​മ്പു​ക​ളു​ടെ​യും ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ക്സി​ബി​റ്റ​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ പ​ത്ത് മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് പ​ത്ത് വ​രെ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ExibitionUAEstamps and coinsgulf news malayalam
    News Summary - Ajman Stamps and Coins Exhibition 5th Edition begins from septhember 3rd
    Similar News
    Next Story
    X