Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:11 AM IST

    അ​ജ്മാ​നി​ൽ ഷോ​പ്പി​ങ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് നാ​ളെ തു​ട​ക്കം

    അ​ജ്മാ​നി​ൽ ഷോ​പ്പി​ങ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് നാ​ളെ തു​ട​ക്കം
    അ​ജ്‌​മാ​ൻ: കാ​പി​റ്റ​ൽ എ​ക്സ്പോ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഷോ​പ്പി​ങ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഉ​മ്മു​ൽ മൂ​മി​നീ​ൻ വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 28 വ​രെ 11 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്നു​മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ. ഗാ​ർ​മെ​ന്‍റ്​​സ്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഫു​ട്ട്‍വെ​യ​ർ, പെ​ർ​ഫ്യൂ​മു​ക​ൾ, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നൂ​റി​ലേ​റെ പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. 30000 ച​തു​ര​​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​ന്​ പു​റ​മെ, ഫു​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫ​ൺ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്ന​രം നാ​ലി​ന് ഷോ​പ്പി​ങ്​ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും 21ന് ​സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​രം. 27ന് ​ക്രി​സ്മ​സ് ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​പി​റ്റ​ൽ എ​ക്സ്പോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. മെ​ഹ​ന്തി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 055-214 5422 ന​മ്പ​റി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക.

