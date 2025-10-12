Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 1:37 PM IST

    റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടി അ​ജ്​​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്നാം പാ​ദ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ 47 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ച്ച
    റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടി അ​ജ്​​മാ​ൻ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ന്‍: ന​ട​പ്പു​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ അ​ജ്മാ​നി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ മൂ​ല്യം 812 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം ക​വി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 47 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ള​ർ​ച്ച. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ 5,048 റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ജ്മാ​ൻ ലാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന്​ ലാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഒ​മ​ർ ബി​ൻ ഒ​മൈ​ർ അ​ൽ മു​ഹൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​മ​ഗ്ര​വും വി​ജ​യ​ക​ര​വു​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തും മി​ക​ച്ച ബി​സി​ന​സ്സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും കാ​ര​ണം നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ൽ റു​മൈ​ല 3 മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ൽ​പ്പ​ന മൂ​ല്യം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് സി​റ്റി പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. സി​റ്റി ട​വേ​ഴ്‌​സ്, അ​ജ്മാ​ൻ വ​ൺ എ​ന്നി​വ തൊ​ട്ട് പി​റ​കി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ൽ ഹീ​ലി​യോ 1, അ​ൽ യാ​സ്മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് അ​ൽ ഹീ​ലി​യോ 2 ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:real estateAjmanGulf Newsgrowthtransactions
    News Summary - Ajman sees growth in real estate transactions
    Similar News
    Next Story
    X