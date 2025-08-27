Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം,...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:30 AM IST

    അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ
    അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    cancel

    അ​ജ്മാ​ന്‍: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും അ​ജ്മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹു​മൈ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് അ​ല്‍ നു​ഐ​മി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ ഹു​മൈ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി​യെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​ജ്മാ​ൻ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​നെ​യും അ​ജ്മാ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പി​നെ​യും മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​വ​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ക​ട​മ​ക​ളും പു​തി​യ വ​കു​പ്പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും.

    മു​ൻ ര​ണ്ട് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും 2025ലെ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ഹി​തം പു​തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റും. മു​ൻ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും അ​വ​രു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ പു​തു​താ​യി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​മെ​ന്നും നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ൽ​ഹാ​ശ്മി​യെ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം, വ​കു​പ്പി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​നം അ​ജ്മാ​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ന​ക​ത്തോ പു​റ​ത്തോ അ​ധി​ക ശാ​ഖ​ക​ളോ ഓ​ഫി​സു​ക​ളോ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​ക​സ​നം, പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം, മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം, സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​കു​പ്പ്​ വ​ഹി​ക്കും.

    മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​കു​പ്പ് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും മാ​ധ്യ​മ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ന​യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsAjman RulerAjman Tourism Development Department
    News Summary - Ajman Ruler creates Ajman Department of Tourism Culture and Media
    Similar News
    Next Story
    X