Madhyamam
    Posted On
    11 Feb 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    11 Feb 2026 8:57 AM IST

    അ​ജ്മാ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 5: മാ​സ്റ്റ​ർ പീ​സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    അ​ജ്മാ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 5: മാ​സ്റ്റ​ർ പീ​സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    അ​ജ്മാ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ഫൈ​വി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ

    മാ​സ്റ്റ​ർ പീ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീം

    അ​ജ്മാ​ൻ : അ​ജ്മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക്ല​ബു​ക​ളാ​യ യു.​എ​ഫ്‍.​സി സോ​ക്ക​ർ, ഫി​ഫ അ​ജ്മാ​ൻ, മാ​ന്‍റ​സ് എ​ഫ്.​സി, അ​ജ്മാ​ൻ സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നു ഷാ​ർ​ജ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ണി​ൽ അ​ൽ സ​ബ​ർ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി മാ​സ്റ്റ​ർ പീ​സ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി റി​നാ​സി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി മു​ഫാ​സി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ​റാ​യി സ​ഫ്‌​വാ​നെ​യും ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ ആ​യി ബി​ലാ​ലി​നെ​യും മി​ക​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി ഹ​ർ​ഷാ​ദി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​നി​ദ്, മു​നീ​ർ, സാ​ദി​ക്ക്, അ​ർ​ഷ​ക് നി​ർ​മാ​ൺ, ഫ​വാ​സ്, ജി​ഫി ഷം​സ്, അ​ന​സ്, റ​മീ​സ്, ഷാ​ഹി​ദ്, റ​ഫീ​ഖ്, ഇ​ല്യാ​സ്, ഷ​ഫീ​ഖ്, നൗ​ഫ​ൽ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

