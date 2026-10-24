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    റോഡ്​ മുറിച്ച് കടക്കാം: ശരിയായ സ്ഥലത്ത്, സുരക്ഷിതമായി; സുരക്ഷാ കാമ്പയിനുമായി അജ്മാൻ പൊലീസ്

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    റോഡ്​ മുറിച്ച് കടക്കാം: ശരിയായ സ്ഥലത്ത്, സുരക്ഷിതമായി; സുരക്ഷാ കാമ്പയിനുമായി അജ്മാൻ പൊലീസ്
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    അജ്മാന്‍: ശരിയായ സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായി റോഡ്​ മുറിച്ച് കടക്കുക എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷാ കാമ്പയിനുമായി അജ്മാൻ പൊലീസ്. സുരക്ഷിതമായ ക്രോസിങ്​ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും കാൽനട അപകടങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനും റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായാണ് കാമ്പയിന്‍. ഗതാഗത സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ശരിയായ പെരുമാറ്റം വളർത്തുന്നതിനും നിയുക്ത ക്രോസിങ്​ പോയന്‍റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവിതത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന രീതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അജ്മാൻ പൊലീസിന്‍റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കാമ്പയിനെന്ന്​ അജ്മാൻ പൊലീസ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കേണൽ റാശിദ് ഹുമൈദ് ബിൻ ഹിന്ദി പറഞ്ഞു.

    കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ക്രോസിങ്ങുകളും, പാലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും, നിശ്ചിത ക്രോസിങ്​ സിഗ്നലിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിലും, തിരക്കുകൂട്ടാതിരിക്കുക, റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക, വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലോ ഹൈവേകൾക്കിടയിലോ ക്രോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നിവയിൽ കാമ്പയിൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അറബി, ഇംഗ്ലീഷ്, ഉറുദു ഭാഷകളിൽ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകും.

    ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ കാമ്പയിന്‍റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സഹകരണം അപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നും കേണൽ റാശിദ് ബിൻ ഹിന്ദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

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    News Summary - Ajman Police Safety Campaign
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