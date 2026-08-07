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    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 8:50 AM IST

    ‘ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വാഹനമോടിക്കുക’; കാമ്പയിനുമായി അജ്മാന്‍ പൊലീസ്

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    ‘ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വാഹനമോടിക്കുക’; കാമ്പയിനുമായി അജ്മാന്‍ പൊലീസ്
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    അജ്മാന്‍: ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ വാഹനമോടിക്കുക എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ അജ്മാൻ പൊലീസ് ഗതാഗത കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. റോഡ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്​ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനും ഡ്രൈവർമാരിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുമായി ആഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെ കാമ്പയിൻ തുടരും.

    അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്​ പെരുമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡ്രൈവർമാരിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുള്ള അജ്മാൻ പൊലീസിന്‍റെ നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്ന്‍ ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾസ് വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ലെഫ്. കേണൽ റാശിദ് ഹുമൈദ് ബിൻ ഹിന്ദി പറഞ്ഞു. വാഹനം വട്ടംകറക്കല്‍, പെട്ടെന്നുള്ള ലെയ്ൻ മാറ്റങ്ങൾ, നിയമവിരുദ്ധമായ ഓവർടേക്കിങ്​, അതിവേഗം, അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്​ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ഈ പെരുമാറ്റങ്ങൾ റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷക്ക്​ ഭീഷണിയാകുകയും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയും വകുപ്പിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും പ്രചരിപ്പിക്കും.

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    TAGS:ajmanroad safetyajman policeUAE
    News Summary - Ajman Police launches 'Drive Responsibly' campaign
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