Madhyamam
    U.A.E
    മോ​ട്ടോ​ര്‍സൈ​ക്കി​ള്‍ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ്

    മോ​ട്ടോ​ര്‍സൈ​ക്കി​ള്‍ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ്
    അ​ജ്മാ​ന്‍: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മോ​ട്ടോ​ര്‍സൈ​ക്കി​ള്‍ യാ​ത്രി​ക​ര്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ്. മോ​ട്ടോ​ര്‍സൈ​ക്കി​ള്‍ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ ഹെ​ല്‍മ​റ്റ് ധ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 4 ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്റും 500 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും ഈ​ടാ​ക്കും. പി​റ​കി​ല്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​യും ഹെ​ല്‍മ​റ്റ് ധ​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ത്​ ലം​ഘി​ച്ചാ​ലും 500 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കും.

    മോ​ട്ടോ​ര്‍സൈ​ക്കി​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശ​ബ്ദ കോ​ലാ​ഹ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 12 ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്റും ര​ണ്ടാ​യി​രം ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും ഈ​ടാ​ക്കും. വേ​ഗ പ​രി​ധി മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും പി​ഴ ല​ഭി​ക്കും. റോ​ഡി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ വ​രി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ട​യ​റി​ന്‍റെ​യും ബ്രേ​ക്കി​ന്‍റെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് മോ​ട്ടോ​ര്‍സൈ​ക്കി​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട് നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

