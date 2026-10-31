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    ലൈസന്‍സില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കരുതെന്ന് അജ്മാന്‍ പൊലീസ്

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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    അജ്മാന്‍: ലൈസന്‍സില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കരുതെന്ന് കര്‍ശന നിര്‍ദേശവുമായി അജ്മാന്‍ പൊലീസ്. ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിനും അപകടമുണ്ടാക്കുകയാണെന്ന്​ പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഇതിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു. വാഹനാപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ കാമ്പയിൻ എന്ന് അജ്മാൻ പോലീസിലെ ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കേണൽ റാശിദ് ഹുമൈദ് ബിൻ ഹിന്ദി പറഞ്ഞു.

    ഡ്രൈവർമാർ അവരുടെ ലൈസൻസുകൾ സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

    കാലാവധി കഴിയുന്നതിന്​ മുമ്പ് അവ പുതുക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണം നൽകും. ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നതിന്‍റെ അപകടങ്ങളെയും അതുണ്ടാക്കുന്ന നിയമപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും വ്യക്തമാക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്​ അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നൽകുമെന്ന് ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോൾ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗതാഗത നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും ലൈസൻസില്ലാത്ത ഡ്രൈവർമാരെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും പൊലീസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

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    News Summary - Ajman Police Driving Warning
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