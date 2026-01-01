Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ജ്മാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 7:57 AM IST

    അ​ജ്മാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘അ​ജ്മാ​ൻ വ​ൺ’ ആ​പ്പി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    40 ല​ധി​കം സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​കൃ​ത പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വും
    അ​ജ്മാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘അ​ജ്മാ​ൻ വ​ൺ’ ആ​പ്പി​ലേ​ക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്മാ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എം‌.​പി‌.​ഡി.​എ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ‘അ​ജ്മാ​ൻ വ​ൺ’ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 40ല​ധി​കം സ്മാ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ‘അ​ജ്​​മാ​ൻ വ​ൺ’ ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വു​മെ​ന്ന്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ഒ​രു ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ം.

    എം‌.​പി.‌​ഡി.‌​എ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​സം​ബ​ർ 31 മു​ത​ൽ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കും. 2014ൽ ​ആ​ണ്​ എം‌.​പി.‌​ഡി‌.​എ ആ​പ്പ്​ അ​ജ്​​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​മ്പ​ത്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 230,000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ്​ ആ​പ്പ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. 27ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ മൂ​ന്ന്​ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യി​ലും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ച് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​പു​റ​മേ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സീ​ൽ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പാ​ണ് അ​ജ്മാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യെ​ന്ന് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി പ​റ​ഞ്ഞു.ആപ്പിലൂടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന്​ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പു​തി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ല്ലാ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും വേ​ഗ​ത്തി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ആ​പ്പ്​ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsone appLatest News
    News Summary - Ajman one app
    Similar News
    Next Story
    X