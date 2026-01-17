Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 6:49 AM IST

    നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ജ്മാ​ന്​ മു​ന്നേ​റ്റം

    ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളി​ൽ 14 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന
    നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ജ്മാ​ന്​ മു​ന്നേ​റ്റം
    അ​ജ്മാ​ന്‍: ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ജ്മാ​ൻ 49ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2025ല്‍ ​ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക​ട​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി അ​ജ്മാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പാ​ണ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 2024നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളി​ൽ 14ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വേ​ഗ​ത തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ജ്മാ​ൻ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​താ ഓ​ഫി​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ നേ​ട്ടം ഇ​ത് നി​ക്ഷേ​പ​ക​രോ​ടു​ള്ള എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത​യു​ടെ​യും ബി​സി​ന​സ് അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ക​മാ​ണ്.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ലു​ക​ളി​ൽ 9 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യുണ്ടാ​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യി​ലു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സ​ജീ​വ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 13ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം ഗാ​ർ​ഹി​ക ബി​സി​ന​സ് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പു​തി​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ 33ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സ​ജീ​വ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 39ശ​ത​മാ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    2025-ൽ ​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പോ​സി​റ്റി​വ് സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ​യും എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ബി​സി​ന​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ച​ല​നാ​ത്മ​ക​ത​യെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തു​വ​ഴി നി​ക്ഷേ​പ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ അ​ജ്മാ​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​യ്ഫ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സു​വൈ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

