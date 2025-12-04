അജ്മാൻ ഇൻകാസ് ദേശീയ ദിനാഘോഷംtext_fields
അജ്മാന്: അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 54ാമത് യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനാചാരണവും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു. അജ്മാൻ ഇൻകാസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് മാനംകണ്ടത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം യു.എ.ഇ ഇൻകാസ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനു മാമച്ചൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോ. എസ്.ജെ ജേക്കബ് മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു. ഡോ. അബ്ദുൽ മജീദ് എം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
നസിർ മുറ്റിച്ചൂർ, അഷറഫ് കരുനാഗപ്പള്ളി അനന്ദൻ, സെൽവറുദീൻ കോൺടെക്, ജോഷി കാവനാടിയിൽ, ഷംസുദീൻ മുൻഹാനത്ത്, സജീവൻ, ഫാമി ഷംസുദീൻ, ഇൻകാസ് കൊല്ലം ജില്ല പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബൈജു അമ്മിരുദ്ദീൻ, പാലക്കാട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ ആചാരത് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. അബ്ദുൽ സലാം നന്ദി പറഞ്ഞു.
