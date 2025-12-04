Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Dec 2025 8:53 AM IST
    4 Dec 2025 8:53 AM IST

    അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഇ​ൻ​കാ​സ് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഇ​ൻ​കാ​സ് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 54ാമ​ത് യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ചാ​ര​ണ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ജ്‌​മാ​ൻ ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മാ​നം​ക​ണ്ട​ത്തി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ യോ​ഗം യു.​എ.​ഇ ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​നി​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നു മാ​മ​ച്ച​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​എ​സ്.​ജെ ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് എം ​മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ന​സി​ർ മു​റ്റി​ച്ചൂ​ർ, അ​ഷ​റ​ഫ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി അ​ന​ന്ദ​ൻ, സെ​ൽ​വ​റു​ദീ​ൻ കോ​ൺ​ടെ​ക്, ജോ​ഷി കാ​വ​നാ​ടി​യി​ൽ, ഷം​സു​ദീ​ൻ മു​ൻ​ഹാ​ന​ത്ത്, സ​ജീ​വ​ൻ, ഫാ​മി ഷം​സു​ദീ​ൻ, ഇ​ൻ​കാ​സ് കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു അ​മ്മി​രു​ദ്ദീ​ൻ, പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബ​ഷീ​ർ ആ​ചാ​ര​ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

