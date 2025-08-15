Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 8:59 AM IST

    അജ്മാൻ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് 65 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി

    1212 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്​
    അജ്മാൻ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് 65 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി
    അ​ജ്മാ​ന്‍: സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 65 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. 1212 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. സം​രം​ഭ​ക​ത്വ മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ത​അ​സീ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ജ്മാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​മാ​റാ​ത്തി സം​രം​ഭ​ക​രെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​ന് ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും മി​ക​വി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ബി​സി​ന​സ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍. ത​അ​സീ​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് കീ​ഴി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​കു​പ്പും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​കു​പ്പ് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ​ക്കും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    TAGS:ajmanUAE NewsGulf Newsfineinstitutions
    News Summary - Ajman Department of Finance imposes fines on 65 institutions
