അജ്മാൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന് 50 ലക്ഷം ദിർഹം അനുവദിച്ചു

അജ്മാൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന് 50 ലക്ഷം ദിർഹം അനുവദിച്ചുtext_fields
അജ്മാന്: കായിക രംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അജ്മാൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന് 50 ലക്ഷം ദിർഹം അനുവദിച്ച് അജ്മാന് കിരീടാവകാശി. ക്ലബ്ബിന്റെ ആദ്യ ഫുട്ബാൾ ടീം ഈ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് 50 ലക്ഷം ദിർഹം സാമ്പത്തിക ഗ്രാന്റായി നൽകാൻ അജ്മാൻ കിരീടാവകാശിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അമ്മാർ ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമി ഉത്തരവിട്ടത്.
ശൈഖ് അമ്മാർ നൽകിയ സഹായത്തിന് അജ്മാനിൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പ്ലാനിങ് വകുപ്പ് ചെയർമാനും അജ്മാൻ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് റാശിദ് ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമി നന്ദി അറിയിച്ചു. ഈ സീസണിൽ ക്ലബ് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിലും പ്രകടനത്തിലും ശൈഖ് റാശിദ് അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും ജീവനക്കാരിലും കളിക്കാരിലും പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ടീം വർക്കിലൂടെ വരും സീസണുകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ അവർക്കു കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
