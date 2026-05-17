    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 May 2026 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 6:59 AM IST

    അജ്മാൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന് 50 ലക്ഷം ദിർഹം അനുവദിച്ചു

    അജ്മാൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന് 50 ലക്ഷം ദിർഹം അനുവദിച്ചു
    അജ്മാനിലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പ്ലാനിങ്​ വകുപ്പ് ചെയർമാനും അജ്മാൻ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് റാശിദ് ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമി ടീം അംഗങ്ങളോടൊപ്പം

    അജ്മാന്‍: കായിക രംഗത്ത്​ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അജ്മാൻ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന് 50 ലക്ഷം ദിർഹം അനുവദിച്ച്​ അജ്മാന്‍ കിരീടാവകാശി. ക്ലബ്ബിന്‍റെ ആദ്യ ഫുട്ബാൾ ടീം ഈ സീസണിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത്​ കണക്കിലെടുത്താണ്​ 50 ലക്ഷം ദിർഹം സാമ്പത്തിക ഗ്രാന്‍റായി നൽകാൻ അജ്മാൻ കിരീടാവകാശിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അമ്മാർ ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമി ഉത്തരവിട്ടത്​.

    ശൈഖ് അമ്മാർ നൽകിയ സഹായത്തിന് അജ്മാനിൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പ്ലാനിങ്​ വകുപ്പ് ചെയർമാനും അജ്മാൻ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് റാശിദ് ബിൻ ഹുമൈദ് അൽ നുഐമി നന്ദി അറിയിച്ചു. ഈ സീസണിൽ ക്ലബ് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിലും പ്രകടനത്തിലും ശൈഖ് റാശിദ് അഭിമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും ജീവനക്കാരിലും കളിക്കാരിലും പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ടീം വർക്കിലൂടെ വരും സീസണുകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ അവർക്കു കഴിയുമെന്ന്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS: ajman, Crown Prince, dirhams, sports club
    News Summary - Ajman Crown Prince Sports Club granted 5 million dirhams
