Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:20 AM IST

    മു​ന്നേ​റ്റം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ‘അ​ജ്​​മാ​ൻ കാ​ൾ​സി’​ന്​ ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം

    നോ​ർ​ത്ത്​ ഗേ​റ്റ്​ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ സ്കൂ​ളി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രും പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​വും പ​​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും
    മു​ന്നേ​റ്റം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ‘അ​ജ്​​മാ​ൻ കാ​ൾ​സി’​ന്​ ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം
    അ​ജ്​​മാ​ൻ: അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട്​ കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ അ​ജ്​​മാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റ്​ കൈ​വ​രി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സം​രം​ഭം ‘അ​ജ്​​മാ​ൻ കാ​ൾ​സി’​ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും.​ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ നോ​ർ​ത്ത്​ ഗേ​റ്റ്​ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ്​ സ്കൂ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ​രും പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​വും പ​​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ്​ പ്ര​മു​ഖ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം എ​മി​റേ​റ്റ്​ കൈ​വ​രി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ണി​ജ്യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ജീ​വ​ത​യെ​ക്കൂ​ടി ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ സം​രം​ഭം. ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ന​സ്സ് വാ​യി​ക്കു​ന്ന മാ​ന്ത്രി​ക​ത​യു​മാ​യി മെ​ന്‍റ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ദി സ​ദ​സ്സി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ മാ​സ്മ​രി​ക പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​​​വെ​ക്കും. സൗ​ര​വ്​ കി​ഷ​നും ന​ഫ്​​ല സാ​ജി​ദും ചേ​ർ​​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത നി​ശ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് പാ​സ്​ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന അ​ജ്​​മാ​ൻ കാ​ൾ​സ്​ പ്ര​ത്യേ​ക സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ക്കും.

    എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ​യും ഭാ​വി സാ​ധ്യ​ത​ക​​ളെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്​ സു​വ​നീ​ർ. ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ളു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടു​ത്ത മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, വി​ക​സ​ന പാ​ത​യി​ല്‍ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും അ​ജ്​​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും​ ആ​ദ​ര​വ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്കും​.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വി​ക​സ​നോ​ന്മു​ഖ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

