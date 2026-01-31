Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വാ​ട​ക ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍

    വാ​ട​ക ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍
    അ​ജ്മാ​ന്‍: വാ​ട​ക ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച്​ സു​പ്രീം​കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും അ​ജ്മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹു​മൈ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മി.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള വാ​ട​ക ത​ർ​ക്ക ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ്​ അ​ജ്മാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ വാ​ട​ക ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ നി​യ​മം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ഹാ​രം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വാ​ട​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മാ​ണ് നി​യ​മം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വാ​ട​ക ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ​യും സു​താ​ര്യ​ത​യോ​ടെ​യും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം എ​മി​റേ​റ്റി​ന്റെ നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും വാ​ട​ക​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വാ​ട​ക ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക കേ​ന്ദ്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ്രീ ​സോ​ണു​ക​ളി​ലേ​ത്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ വാ​ട​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സു​ക​ളും കേ​ൾ​ക്കാ​നും വി​ധി പ​റ​യാ​നും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക നീ​തി​ന്യാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​കും. നി​യ​മം 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

