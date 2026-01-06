Begin typing your search above and press return to search.
    6 Jan 2026 9:41 AM IST
    6 Jan 2026 9:41 AM IST

    അ​ജ്മാ​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം സ​മാ​പി​ച്ചു

    അ​ജ്മാ​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം സ​മാ​പി​ച്ചു
    അ​ജ്മാ​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര​പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ജ്മാ​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ഉ​ജ്ജ്വ​ല സ​മാ​പ​നം. എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഹോ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കു​തി​ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ 23ാം പ​തി​പ്പാ​ണി​ത്. അ​ജ്മാ​നി​ലെ അ​ൽ ജ​ർ​ഫ് 2 ഏ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 302ലേ​റെ കു​തി​ര​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ച്ച​തും ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട കു​തി​ര​ക​ളാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​തി​ര​ക​ളു​ടെ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ല്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും അ​ജ്മാ​ന്‍ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഹു​മൈ​ദ് ബി​ന്‍ റാ​ശി​ദ് അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന അ​ജ്മാ​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര സൗ​ന്ദ​ര്യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് അ​ജ്മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി, വെ​ങ്ക​ലം സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​രം ​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Ajman Arabian Horse Show concludes
