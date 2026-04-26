അജിത് ഡോവൽ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
അബൂദബി: ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ യു.എ.ഇയിലെത്തി. യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാനുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അബൂദബിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഊർജ സംരക്ഷണം, മേഖലയിലെ സ്ഥിരത, പരസ്പര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തതായി വാർത്ത ഏജൻസി റിപോർട്ട് ചെയ്തു.
യു.എ.ഇയുടെ തുടർച്ചയായ പുരോഗതിയിലും വളർച്ചയിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആശംസകളും അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ജനങ്ങൾക്കും പ്രസിഡന്റും ആശംസകൾ നേർന്നു. അബൂദബി കിരീടവകാശി ശൈഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ, ദേശീയ സുരക്ഷ സുപ്രിം കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അലി ബിൻ ഹമ്മദ് അൽ ശംസി എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ സുരക്ഷക്കും സ്ഥിരതക്കും ആഗോള ഊർജ സംരക്ഷണത്തിനും അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി.
