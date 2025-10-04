Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:36 AM IST

    ഇളകിയ സീറ്റ്; വിമാന കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന്​ വിധി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യാ​ത്ര​യി​ല്‍ ഇ​ള​കി​യ സീ​റ്റ് ന​ല്‍കി​യ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച യു​വ​തി​ക്ക് 10,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി. അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ന്‍ ത​നി​ക്ക​നു​വ​ദി​ച്ച സീ​റ്റ് ഇ​ള​കി​യ​താ​ണെ​ന്നും ഇ​തു​മൂ​ലം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​താ​യും നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രോ​ട് പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് യു​വ​തി കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. 50,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. സീ​റ്റി​ന്റെ ദ​യ​നീ​യാ​വ​സ്ഥ​മൂ​ലം ത​നി​ക്ക് മു​റി​വു​ക​ളു​ണ്ടാ​യെ​ന്നും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം മു​ന്‍ക​രു​ത​ല്‍ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ള്‍ എ​ടു​ത്ത​താ​യും ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ടു​പാ​ടു​ള്ള സീ​റ്റ് ന​ല്‍കി​യ​തി​ലൂ​ടെ യു​വ​തി ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കോ​ട​തി എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യോ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ക്ക് 10,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ത് എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് യു​വ​തി പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭ്യ​മ​ല്ല.

    Girl in a jacket

