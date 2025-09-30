Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 11:53 AM IST

    എ​യ​ര്‍ ടാ​ക്സി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലും ​പ​റ​ക്കും; 2027ൽ ​സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ർ

    പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് റാ​ക് അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്രാ സ​മ​യം 15 മു​ത​ൽ 18 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​യും
    എ​യ​ര്‍ ടാ​ക്സി റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലും ​പ​റ​ക്കും; 2027ൽ ​സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ർ
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ എ​യ​ര്‍ ടാ​ക്സി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ജോ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍, സ്കൈ​പോ​ര്‍ട്ട്സ്, റാ​ക്ട മേ​ധാ​വി​ക​ളും മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യോ​ടൊ​പ്പം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നാ​ലെ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യും ‘പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി’ സ​ര്‍വി​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2027ഓ​ടെ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. യു.​എ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ജോ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​നും യു.​കെ സ്കൈ​പോ​ര്‍ട്ട്സ് ഇ​ന്‍ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച്ച​റും ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ജോ​ബി ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ സി.​ഇ.​ഒ​യും സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ ജോ​ബെ​ന്‍ ബെ​വി​ര്‍ട്ട്, സ്കൈ​പോ​ര്‍ട്ട്സ് സി.​ഇ.​ഒ ഡ​ങ്ക​ന്‍ വാ​ക്ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    സ​ഖ​ര്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​റ്റി​യി​ല്‍ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദി​ന്‍റെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ. റാ​ക് ട്രാ​ന്‍സ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി (റാ​ക്ട) ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ലും റാ​ക് സി​വി​ല്‍ ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ ഹ​സ​ന്‍ അ​ല്‍ബ​ലൂ​ഷി​യും മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് റാ​ക് അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്രാ സ​മ​യം 15 മു​ത​ൽ 18 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​യും.

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സ്. റാ​ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം, അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ്, ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ, ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ല് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വെ​ര്‍ട്ടി പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ക. റാ​ക്ട, റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ, സ്കൈ​പോ​ര്‍ട്സ് സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലാ​കും ഇ​വ​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​ പ​ന​യും നി​ർ​മാ​ണ​വും. വെ​ർ​ട്ടി​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം, വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ടേ​ക്ക്​ ഓ​ഫ്, ലാ​ൻ​ഡി​ങ്​ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ റാ​ക്ട സ്​​കൈ പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച ജീ​വി​തം, തൊ​ഴി​ല്‍, വി​നോ​ദം, നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ എ​യ​ർ ടാ​ക്സി​ക​ൾ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നൂ​ത​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ മൊ​ബി​ലി​റ്റി സൊ​ല്യൂ​ഷ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് സം​രം​ഭം. എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ശോ​ഭ​ന ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​ണ് സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് അദ്ദേഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:UAE NewsRas Al khaimahair taxigulf news malayalam
    News Summary - Air taxi will also fly in Ras Al Khaimah
