Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:01 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യം

    text_fields
    bookmark_border
    2027 മു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യം
    cancel

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, അ​ജ്​​മാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​കൾക്കു​ പി​ന്നാ​ലെ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി പ​രീ​ക്ഷ​ണ​പ്പ​റ​ക്ക​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ.യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ഖാ​സി​മി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ചൈ​ന​യി​ലെ എ​ക്സ്പെ​ങ് എ​യ​റോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​പ്പ​റ​ക്ക​ല്‍ അ​ല്‍ജ​സീ​റ ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ ക്ല​ബി​ല്‍ ന​ട​ന്ന​ത്. ചൈ​ന അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ഷാ​ങ്യി​മി​ങ്ങി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഫ്ല​യി​ങ് വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ പ​റ​ന്നു​യ​ര്‍ന്ന​ത്.

    ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും സു​സ്ഥി​ര​ത​യി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​പ്പ​റ​ക്ക​ലെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗോ​ള ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സം, ജോ​ലി, നി​ക്ഷേ​പം, വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ഇ​ഷ്ട കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ് എ​ക്സ്പെ​ങ് എ​യ​റോ​ട്ടു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, 15 മി​നി​റ്റ് മാ​ത്രം സ​മ​യ​ദൈ​ര്‍ഘ്യ​ത്തി​ല്‍ ദു​ബൈ​യി​ല്‍നി​ന്ന് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ‘പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ള്‍’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ സ്കൈ ​പോ​ര്‍ട്ട് ഇ​ന്‍ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച്ച​റു​മാ​യി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ട്രാ​ന്‍സ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി​യും (റാ​ക്ട), റാ​ക് ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യും (റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ) ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് 2027 മു​ത​ല്‍ പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ നി​ശ്ചി​ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി​ക​ള്‍ യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​യാ​ല്‍ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് റാ​ക് അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ൻ​ഡി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ദൈ​ര്‍ഘ്യം 15-18 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsTest driveRas Al Khaimaair taxi
    News Summary - Air Taxi Test in Ras Al Khaimah Successful
    Similar News
    Next Story
    X