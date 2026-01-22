Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎയർ ഇന്ത്യ ദുബൈ-കൊച്ചി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 6:57 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 6:57 PM IST

    എയർ ഇന്ത്യ ദുബൈ-കൊച്ചി സർവിസ്​ നിർത്തുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    -മാർച്ച്​ 29 മുതൽ സർവിസില്ല, പകരം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസ്​ സർവിസ്​ നടത്തും
    എയർ ഇന്ത്യ ദുബൈ-കൊച്ചി സർവിസ്​ നിർത്തുന്നു
    cancel

    ദുബൈ: ദുബൈ-കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്​ സർവിസുകൾ​ നിർത്തലാക്കാനുള്ള എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനം​ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്കൊപ്പം ബിസിനസുകാർക്കും​ വൻ തിരിച്ചടിയാകും. വേനൽകാല ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുന്ന മാർച്ച്​ 29 മുതൽ ഈ രണ്ട്​ സെക്ടറുകളിലേക്കുമുള്ള സർവിസുകൾ​ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ്​ ​എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനം. ഇതു സംബന്ധിച്ച്​ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും​ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വേനൽ കാല ഷെഡ്യൂളുകളിൽനിന്ന്​ ഈ രണ്ട്​ സർവിസുകളും എയർ ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്​.

    പകരം ഈ റൂട്ടുകളിൽ ബജറ്റ്​ എയർലൈനായ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസ്​ സർവിസ്​ നടത്തുമെന്നാണ്​ അധികൃതരിൽ നിന്നുള്ള വിശദീകരണം. യു.എ.ഇയിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും ഹൈദരാബാദിലേക്കും പ്രതിദിന സർവിസുകളാണ്​ എയർ ഇന്ത്യ നടത്തിവരുന്നത്​. ഈ സെക്ടറുകളിൽ യാത്രക്കാരുടെ വൻ തിരക്ക്​ അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴാണ്​ അപ്രതീക്ഷിതമായി സർവിസ്​ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന ​പ്രഖ്യാപനം. ഹ്രസ്വദൂര സെക്ടറുകളിൽ ഡ്രീം ലൈനായ എയർ ഇന്ത്യയെ പിൻവലിച്ച്​ യൂറോപ്പ്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദീർഘദൂര സെക്ടറുകളിലേക്ക്​ പുനർവിന്യസിക്കുകയാണ്​ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം.​ അതേസമയം, ഡൽഹി, മുംബൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെട്രോ നഗരങ്ങളിലേക്ക്​ മാത്രം എയർ ഇന്ത്യ സർവിസ്​ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.

    ദുബൈയിൽ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾ സർവിസ്​ നടത്തുന്ന ടെർമിനൽ ഒന്നിൽ നിന്നാണ്​ എയർ ഇന്ത്യയുടെയും സർവിസ്​​​. മറ്റ്​ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ എത്തുന്ന യാത്രക്കാർ​ ദുബൈ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക്​ പോകുന്നതിന്​ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്​ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തേയാണ്​. ഇത്​ നിർത്തലാക്കുന്നതോടെ ഈ സെക്ടറുകളിൽ സർവിസ്​ നടത്തുന്ന എമിറേറ്റ്​സ്​ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ്​ വിമാന കമ്പനികൾക്ക്​ എതിരാളികൾ ഇല്ലാതാകുകയും ടിക്കറ്റ്​ നിരക്ക്​ ഇനിയും വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും​.

    എല്ലാ വിഭാഗം യാത്രക്കാരുടെയും വൻ ഡിമാന്‍റ്​ അനുഭവപ്പെടുന്ന സെക്ടറിൽ നിന്ന്​ എയർ ഇന്ത്യ അപ്രതീക്ഷിതമായി സർവിസ്​ നിർത്തുന്നത്​ കൂടുതൽ ലാഭം കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്ന്​ വ്യക്​തമാണ്​. ഇന്ത്യക്ക്​ പകരം ദുബൈയിൽ നിന്ന്​ യൂറോപ്പ്​ ഉൾപ്പെടെ ദീർഘദൂര സെക്ടറുകളിലേക്ക്​ സർവിസ്​ നടത്തുന്നതാണ്​ കൂടുതൽ ലാഭകരമെന്നാണ്​ കമ്പനിയുടെ കണക്ക്​ കൂട്ടൽ എന്നാണ്​ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്​ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്​.

    അതേസമയം, ബജറ്റ്​ എയർലൈനിൽ നിന്ന്​ വിത്യസ്തമായി നിരവധി സൗകര്യങ്ങളാണ്​​ ​എയർ ഇന്ത്യ സർവിസ്​ നിർത്തുന്നതോടെ യാത്രക്കാർക്ക്​ നഷ്ടമാകുക. ടിക്കറ്റുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതെ മുൻകൂട്ടി ബുക്​ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ബാഗേജ്​ സൗകര്യവും ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ മറ്റ്​ സൗകര്യങ്ങളും എയർ ഇന്ത്യ നിലവിൽ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്​. കൂടാതെ ലോകത്തെ പ്രധാന വിമാനത്താളവങ്ങളിലേക്ക്​ തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര, പ്രീമിയം കാബിനുകൾ, ലോഞ്ച്​ സൗകര്യങ്ങൾ, ലോയൽട്ടി പോയന്‍റുകൾ എന്നീ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട്​ ബിസിനസുകാർ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പേരും എയർ ഇന്ത്യയെയാണ്​ ആശ്രയിക്കുന്നത്​. ഈ സെക്ടറിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്​പ്രസ്​ വരുന്നതോടെ സർവിസുകൾ നിരന്തരം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും വ്യാപകമാണ്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:air India ExpressAir IndiaDubai-Kochi flight
    News Summary - Air India suspends Dubai-Kochi service
    Similar News
    Next Story
    X