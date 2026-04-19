Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right50 നഗരങ്ങളിലേക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 April 2026 6:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 6:21 AM IST

    50 നഗരങ്ങളിലേക്ക്​ സർവിസ്​ പുനരാരംഭിച്ച്​ എയർ അറേബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചി, അഹമ്മദാബാദ്​, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, മുംബൈ നഗരങ്ങളിലേക്കാണ്​ സർവിസ്​
    cancel

    ഷാർജ: ആഗോള തലത്തിൽ 50 നഗരങ്ങളിലേക്ക്​ പരിമിതമായ സർവിസ്​ പുനരാരംഭിച്ച്​ എയർ അറേബ്യ. പശ്ചിമേഷ്യ, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്​ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ​പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കാണ്​ പരിമിതമായ സർവിസ്. ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളായ ​കൊച്ചി, അഹമ്മദാബാദ്​, ചെന്നെ, ഡൽഹി, മും​ബൈ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും​.

    ഇത്​ കൂടാതെ ഇത്യോപ്യയിലെ ആഡിസ്​ അബാബ, ഗ്രീസിലെ ഏതൻസ്​, ഇറാഖ്​, ജോർഡൻ, കെനിയ, നേപ്പാൾ തലസ്ഥാനമായ കാഡ്​മണ്​ഡു, ഒമാനിലെ സലാല, പാകിസ്താനിലെ ഇസ്​ലാമാബാദ്​, കറാച്ചി, ലാഹോർ, റിയാദ്​, ജിദ്ദ, ദമ്മാം, കൊളമ്പോ, ദമസ്കസ്​, ബാങ്കോക്​, ഇസ്തംബൂൾ, ​ത്രാബ്​സോൺ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും യു.എ.ഇയിൽ നിന്നും തിരിച്ചും​ സർവിസ്​ ഉണ്ടാകുമെന്ന്​ എയർ അറേബ്യ അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളിൽ നിന്ന്​ ലഭ്യമാകുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾക്ക്​ അനുസരിച്ച്​ ​സർവിസ്​ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ മാറ്റം വരുമെന്നും യാത്രക്ക്​ പുറപ്പെടും മുമ്പ്​ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും യാത്രക്കാരോട്​ എയർ അറേബ്യ അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

    ടിക്കറ്റുകൾ എയർ അറേബ്യയുടെ വെബ്​സൈറ്റ്​, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വഴി ബുക്ക്​ ചെയ്യാം. നേരത്തെ വിമാനം ​ റദ്ദാക്കിയ യാത്രക്കാർക്ക്​ റീ ഫണ്ടിന്​ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ടിക്കറ്റ്​ ബുക്​ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്​.

    മേഖലയിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്നാണ്​ പ്രധാന വിമാന സർവിസ്​ കമ്പനികൾ താൽകാലികമായി സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്​. യു.എസ്​-ഇറാൻ താൽകാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെയാണ്​ കൂടുതൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്​ പരിമിതമായ സർവിസിന്​ തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: air arabia, gulf news, UAE
    News Summary - Air Arabia resumes services to 50 cities
    Similar News
    Next Story
    X