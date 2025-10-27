Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 12:21 PM IST

    ഐ​നാ​വി ടീം ​ആ​ർ​ട്​​സ്​ ക​ലോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഐ​നാ​വി ടീം ​ആ​ർ​ട്​​സ്​ ക​ലോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഐ​നാ​വി ടീം ​ആ​ർ​ട്​​സ്​ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ഐ​നാ​വി ക​രാ​ട്ടേ ആ​ൻ​ഡ്​ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ടീം ​ആ​ർ​ട്സ് കാ​ലോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ ഐ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​പ്പ​ന, ഡാ​ൻ​സ്, തി​രു​വാ​തി​ര, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, മി​മി​ക്രി, മോ​ണോ​ആ​ക്ട്, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ദ​ഫ്മു​ട്ട്, സി​നി​മ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, സോ​ളോ ഡാ​ൻ​സ്, എ​റോ ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, നാ​ട​കം തു​ട​ങ്ങി മു​പ്പ​ത്ത​ഞ്ചോ​ളം ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    ഐ​നാ​വി ഫി​റ്റ്‌​നെ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​രാ​ട്ടേ സെ​ന്‍റ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ്‌, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മു​ന​വ്വ​ർ, ആ​ർ​ട്സ് വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ബീ​ബ്, ഡോ. ​ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ബാ​റ​ക് മു​സ്ത​ഫ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം സ​ലാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    TAGS:DubaifestivalgulfnewsUAEAl Ain Indian Social Center
