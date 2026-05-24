ഐൻ ഗോൾഡ് പുതിയ ബ്രാഞ്ച്ഗോൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ തുറന്നു
ദുബൈ: ഒരു ദിർഹം മുതൽ സ്വർണ നിക്ഷേപം സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഐൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ പുതിയ ശാഖ ദുബൈ ഗോൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ തുറന്നു. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനും സംരംഭകനുമായ അബ്ദുല്ല ഹസൻ അഹമ്മദ് അലി ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നൂതനവും ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദപരവുമായ സ്വർണ സമ്പാദ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഐൻ ഗോൾഡ് വാലറ്റിന്റെ അനുബന്ധ സംരംഭമാണിത്.
വെറും ഒരു ദിർഹം മുതലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സാധ്യമാക്കുമെന്നതാണ് ഐൻ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സവിശേഷത. ഗോൾഡ് സൂക്കിന് സമീപത്ത് മികച്ച രീതിയിൽ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ഷോറൂമിൽ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ, ഗോൾഡ് കോയിനുകൾ, ഗോൾഡ് ബാറുകൾ, ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ, വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവക്കൊപ്പം വ്യക്തിഗത ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങക്കുള്ള സൗകര്യവും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഐൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എൽ.എൽ.സി സ്ഥാപകനും സി.ഇ.ഒയുമായ അഡ്വ. സിയ നൂറുദ്ദീൻ കുഞ്ഞ് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. വൈകാതെ കൂടുതൽ ശാഖകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റീട്ടെയിൽ മാനേജർ ബെൻ ചെറിയാൻ ബാബു, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
