    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:58 PM IST

    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ എ.​ഐ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കും -നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്​​റൂ​ഷി

    ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​ങ്കു​​വെ​ച്ച​ത്​
    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ എ.​ഐ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കും -നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്​​റൂ​ഷി
    ദു​ബൈ: നി​ർ​മ്മി​ത​ബു​ദ്ധി സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ (​എ.​ഐ) ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ആ​ദ്യ ഇ​മാ​റാ​ത്തി, അ​റ​ബ്​ വ​നി​താ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്​​റൂ​ഷി. ഇ​മാ​റാ​ത്തി വ​നി​താ​ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്​​ചാ​ത​ല​ത്തി​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം, ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ എ​ന്നി​വ എ.​ഐ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും ചി​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഭാ​വി​യി​ൽ സാ​​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നും ത​ട​യാ​നും നി​ർ​മ്മി​ത​ബു​ദ്ധി​ക്ക്​ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക്ക്​ ക​ഴി​യും. ബൗ​ദ്ധി​ക പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി എ.​ഐ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ക്ഷി​ത​മാ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യും ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും -നൂ​റ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മാ​താ​വും മാ​താ​വി​ന്‍റെ മാ​താ​വു​മാ​ണ്​ ത​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ര​ണ്ട്​ പ്ര​ചോ​ദ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്നും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ നി​ശ്​​ച​യ​ദാ​ർ​ഡ്യ​ത്തോ​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​​ത്തോ​ടെ​യും പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന​ത്​ അ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക്ലാ​സ്​ മു​റി​യി​ൽ വെ​ച്ച്​ ച​​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ഭി​ന​യി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​മാ​ണ്​ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത്ത്​ എ​നി​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. അ​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. കു​ഞ്ഞു​ന്നാ​ളി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര നീ​രി​ക്ഷ​ണ​വും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും ഞാ​ൻ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ പ​ദ്ധ​തി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​ത്ത് ച​ന്ദ്ര​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്​ ഇ​ത്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു -നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്​​റൂ​ഷി കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്തു.

    യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ത​നി​ക്ക്​ എ​ക്കാ​ല​വും മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശി​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും, പ്ര​​ത്യേ​കി​ച്ച്​ അ​സാ​ധ്യ​മ​യ​തെ​ല്ലാം സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് വി​ജ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മു​ന്നേ​റാ​ൻ ധൈ​ര്യം​പ​ക​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ സ്ത്രീ ​ശാ​ക്​​തീ​ക​ര​ണ ന​യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യി ത​നി​ക്ക്​ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​യാ​കാ​നു​ള്ള ത​ന്‍റെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​വു​മൊ​രു​ക്കി​യെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​പ്പം, യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളും അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ നൂ​റ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്​ നൂ​റ അ​ൽ മ​ത്​​റൂ​ഷി ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ്യ അ​ഭി​മു​ഖം ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി പ്ര​ത്യേ​ക ലേ​ഖി​ക സ​മ​ർ അ​ലി​യാ​ണ്​ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ഭി​മു​ഖം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും madhyamamonline.comൽ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​മി​റേ​റ്റ്​ ബീ​റ്റ്​​സി​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത ല​ക്ക​ത്തി​ലും അ​ഭി​മു​ഖം വാ​യി​ക്കാം.

