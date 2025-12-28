Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ന​ധി​കൃ​ത മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ എ.​ഐ

    കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യും ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും
    അ​ന​ധി​കൃ​ത മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ എ.​ഐ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള മാ​തൃ​ക പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​ണ്​ നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ളെ ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ വി​ശ​ക​ല​ന​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഡാ​റ്റ​ക​ൾ സ്വ​യം വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​നും ലം​ഘ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി.

    യു.​എ.​ഇ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി 2031, അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്‍റ​ൽ സെ​ന്‍റി​നി​യ​ൽ 2071 പ്ലാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് സു​സ്ഥി​ര​ത​യ്ക്കും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ശൈ​ഖ സ​ലിം അ​ൽ ദാ​ഹി​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ൽ ഐ​നി​ലെ അ​ൽ ബു​ഖൈ​രി​യ​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം കൃ​ത്യ​ത കൈ​വ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. 150 നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​യി. നേ​ര​ത്തെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 43 മാ​ലി​ന്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വ​ലി​പ്പ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ദൈ​ർ​ഘ്യം എ​ന്നി​വ​യും സം​വി​ധാ​നം ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യും. ഇ​ത് വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ശു​ചീ​ക​ര​ണ​വും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി മി​ക​ച്ച ഏ​കോ​പ​നം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മേ​ഖ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ഹ​മ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്മാ​ർ​ട്ടാ​യി പാ​രി​സ്ഥി​തി മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത എ.​ഐ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. താം 4.0 ​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ എ.​ഐ- നേ​റ്റീ​വ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ മാ​റ്റാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന 2025–2027 ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ന​യ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

