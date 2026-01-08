Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകാ​ലാ​വ​സ്ഥ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:54 AM IST

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും ജ​ല ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ സം​വി​ധാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ന്യൂ​യോ​ര്‍ക്ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​ണ്​ സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും ജ​ല ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ സം​വി​ധാ​നം
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും ജ​ല ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് ന്യൂ​യോ​ര്‍ക്ക് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക​ര്‍. സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ക​ര്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലും വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി ഡാ​റ്റ​ക​ള്‍ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക, ഭാ​വി​യി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ക, പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ ഉ​പ​യോ​ഗം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍. ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ ഡാ​റ്റ​ക​ള്‍ എ.​ഐ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ച് വാ​യു, ജ​ല ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും വ​ന ആ​രോ​ഗ്യ​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​യും. കാ​ട്ടു​തീ, ജ​ല​മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​ന്‍ ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. കൃ​ഷി​ക​ളി​ല്‍ കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ളു​ടെ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​യ്ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ച​തു​പ്പ് നി​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജ​ല​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വ​ര​ള്‍ച്ച പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ജ​ല​വി​ത​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സം​ര​ക്ഷി​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും എ.​ഐ സം​വി​ധാ​നം ഡ്രോ​ണ്‍, നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. സ്മാ​ര്‍ട്ട് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഊ​ര്‍ജ ഉ​പ​യോ​ഗം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​നാ​വ​ശ്യ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:water qualityweather changesAI System
    News Summary - AI system to monitor weather changes and water quality
    Similar News
    Next Story
    X