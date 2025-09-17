Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 9:38 PM IST

    ദുബൈയിൽ തീയണയ്​ക്കാൻ എ.ഐ റോബോട്ട്​

    ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ
    ദുബൈയിൽ തീയണയ്​ക്കാൻ എ.ഐ റോബോട്ട്​
    ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുന്നു

    ദുബൈ: വിവിധ മേഖലകളിൽ നൂതനമായ നിർമ്മിതബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദുബൈയിൽ ഇനിമുതൽ തീയണയ്ക്കാനും എ.ഐ റോബോട്ട്​. എക്സ്​​പ്ലോറർ എന്നുപേരിട്ട നാലുകാലുള്ള റോബോട്ടാണ്​ ദുബൈയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്​. പുകപടലങ്ങളിലൂടെ സ്വയം നടന്നുനീങ്ങാൻ കഴിവുള്ളതാണിത്​. അതോടൊപ്പം തീപിടിച്ച കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ത്രീഡി മാപ്പ്​ നിർമിച്ചെടുക്കാനും റോബോട്ടിന്​ സാധിക്കും.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച്​ ഈ റോബോട്ടിന്‍റെ പ്രവർത്തനം നോക്കിക്കണ്ടു. 400കി.ഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോബാട്ടിക്​ കൈ, ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലെ തീയണക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഷഹീൻ ഡ്രോൺ എന്നിവയും സന്ദർശനത്തിൽ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പരിശോധിച്ചു.

    സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ദുബൈയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നാക്കിയെന്ന്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പ്രശംസിച്ചു. ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ സംഘം വളരെ അസാധാരണമായ കഴിവും സന്നദ്ധതയുമാണ്​ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്​. ഇത്​ ദുബൈയെ ലോകത്തെഏറ്റവും സരക്ഷിതമായ നഗരമാക്കി മാറ്റുകയും ജീവിത നിലവാരത്തിൽ അതിന്‍റെ ആഗോള പദവി ശക്​തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു -അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി.

    സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം കൈവരിക്കുന്നതിന്​ നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങളും സാ​ങ്കേതികവിദ്യകളും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച മനുഷ്യവിഭവവും സഹായിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസിന്‍റെ സൗകര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വിഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്​ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്​. സമൂഹത്തിന്​ സംരക്ഷണമൊരുക്ക​ുന്നതും വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അടിസ്ഥാന മൂല്യവും പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യവുമാണ്​ -അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി.



    UAE NewsGulf NewsAI robotDubai Civil Defense
