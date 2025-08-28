Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Aug 2025 7:10 AM IST
    ദുബൈയിൽ എ.ഐ സിനിമ നിർമാണമത്സരം

    ദു​ബൈ: നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ദു​ബൈ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ മീ​ഡി​യ ഓ​ഫി​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ൺ ബി​ല്യ​ൻ ഫോ​​ളോ​വേ​ഴ്​​സ്​ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ നാ​ലാ​മ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗൂ​ഗ്​​ൾ ജെ​മി​നി​യു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ്​​ എ.​ഐ ഫി​ലിം നി​ർ​മാ​ണ മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 10​ ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നം. ലോ​ക​ത്ത്​ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​മാ​ണി​ത്. വ​ൺ ബി​ല്യ​ൻ ഫോ​ള​വേ​ഴ്​​സ്​ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും സ​മ്മാ​ന ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക. ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​രം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ൻ​ട്രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ക്കു​ന്ന 10​ സി​നി​മ​ക​ൾ വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ള​വേ​ഴ്​​സ്​ സ​മ്മി​റ്റി​ന്റെ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ൽ രീ​തി, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത, യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ ബോ​ധം, ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​മേ​യ​വു​മാ​യു​ള്ള പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ട​ൽ എ​ന്നി​വ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും ജേ​താ​വി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക.

    ഇ​ത്ത​രം സി​നി​മ​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കേ​ണ്ട മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യാ​ത്മ​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ എ.​ഐ ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള​ള ലി​ങ്കു​ക​ളും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​റ​ത്തു​വി​ടും.

    ‘ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ന​ന്മ​ക്ക്​’ എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ണ വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ള​വേ​ഴ്​​സ്​ സ​മ്മി​റ്റി​ന്‍റെ തീം. ​ജു​മൈ​റ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ട​വേ​ഴ്​​സ്, ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്.​സി, മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ്​ ഫ്യൂ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക. ഗൂ​ഗ്​​ൾ, മെ​റ്റ, ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം, യൂ​ട്യൂ​ബ്, എ​ക്സ്, ടി​ക്​​ടോ​ക്, സ്നാ​പ്​​ചാ​റ്റ്​ എ​ന്നീ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ൾ​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​കും.ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ 15,000 സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ, 420 പ്ര​സം​ഗ​ക​ർ, പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ 125 സി.​ഇ.​ഒ​മാ​ർ, ആ​ഗോ​ള വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. 30,000 പേ​രാ​ണ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. ​

