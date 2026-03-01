Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 March 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 7:25 AM IST

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ൽ എ.​ഐ ചാ​റ്റ് സേ​വ​നം

    മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​​
    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ൽ എ.​ഐ ചാ​റ്റ് സേ​വ​നം
    അ​ജ്മാ​ന്‍: അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മ​ല്ലാ​ത്ത പൊ​തു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ൽ എ.​ഐ ചാ​റ്റ് സേ​വ​നം ഒ​രു​ക്കി അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്. 800901 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ് വ​ഴി അ​ന്വേ​ഷ​ണ ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന​താ​ണ്. കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്​ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ലെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ ഹെ​ഷാം അ​ബ്ദു​ല്ല ബു​ഷ​ഹാ​ബ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ടെ​ക്സ്റ്റ്​ മെ​സേ​ജു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ശ​ബ്​​ദ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും.

    മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലാ​തെ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​നും പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മി​ന്​ സാ​ധി​ക്കും. പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും

    അ​ജ്​​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. 34,616 സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യും 4,626 ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​ത് സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​ശ്ര​യ​ത്ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സൂ​ച​ന​യാ​ണ്. പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന ലി​ങ്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ത​ന്നെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ട​ന​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്ങും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് അം​ഗീ​കൃ​ത ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ത് ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും സ​മ​യം ലാ​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം ഇ​ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യും​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
