    Posted On
    date_range 27 April 2026 7:36 AM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 7:36 AM IST

    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്​ കരുത്തേകാൻ എ.ഐ, ഡിജിറ്റൽ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ

    അബൂദബി: പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും ശക്​തിപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട്​ നിർമിത ബുദ്ധിയും (എ.ഐ) ഡിജിറ്റൽ സാ​​​ങ്കേതികവിദ്യകളും ചേർന്നുള്ള സംയോജിതമായ പാ​​​ക്കേജ്​ പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങി യു.എ.ഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം.

    നിരവധി നയതന്ത്ര പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച്​ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക്​ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം, സാ​​ങ്കേതികവിദ്യ, നിർമിത ബുദ്ധി എന്നിവയുടെ​ സഹ മന്ത്രിയുടെ​ ഓഫിസ്​ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. പ്രതിരോധ മേഖലകളിലുടനീളം നൂതനമായ ഡിജിറ്റൽ സാ​ങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ്​ പദ്ധതിയുടെ രൂപകൽപന​. കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ വിഭവ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആസൂത്രണത്തിനും ഡാറ്റ വിശകലനത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്നതിന്​ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരിക്കും പദ്ധതി കേന്ദ്ര കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയമായും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരക്ഷ, സാ​ങ്കേതികവിദ്യ വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരെ വേഗത്തിൽ ​പ്രതികരിക്കാനുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കഴിവ്​ വർധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്​ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

    TAGS:UAEDigital technologygulfnewsmalayalamAI ​​
    News Summary - AI and digital technologies to strengthen the Ministry of Defense
    Similar News
    Next Story
