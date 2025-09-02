Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅഹമ്മദ്​ അൽ സായിഗ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:21 AM IST

    അഹമ്മദ്​ അൽ സായിഗ്​ പുതിയ ​ആരോഗ്യമന്ത്രി; അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​വൈ​സി​ന്​ പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    health minister
    cancel
    camera_alt

    അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ സാ​യി​ഗ്

    ദു​ബൈ: പു​തി​യ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ സാ​യി​ഗി​നെ നി​യ​മി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​വൈ​സി​ന്​ പ​ക​ര​മാ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മ​നം.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ​ക്സി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ക്കാ​ര്യം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​വൈ​സി​ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ൽ​ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ്​ നി​ര​വ​ധി പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ അ​ൽ ഉ​വൈ​സ്​ ഫെ​ഡ​റ​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്​​സി​ന്‍റെ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി തു​ട​രും. ത​ങ്ങ​ളി​ല​ർ​പ്പി​ച്ച ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsnew ministerMinister of Healthgulf news malayalam
    News Summary - Ahmed Al-Sayyig is the new Minister of Health; he replaces Abdurrahman Al-Owais
    Similar News
    Next Story
    X