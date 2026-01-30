Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    30 Jan 2026 7:28 AM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 7:28 AM IST

    'അ​ഹ്‌​ല​ന്‍ റ​മ​ദാ​ന്‍' ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ല്‍ഖൂ​സ് അ​ല്‍മ​നാ​റി​ല്‍

    'അ​ഹ്‌​ല​ന്‍ റ​മ​ദാ​ന്‍' ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ല്‍ഖൂ​സ് അ​ല്‍മ​നാ​റി​ല്‍
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​നെ വ​ര​വേ​ല്‍ക്കാ​ന്‍ അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​റും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ര്‍ അ​ല്‍ഖൂ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഹ്‌​ല​ന്‍ റ​മ​ദാ​ന്‍ പ​രി​പാ​ടി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​അ​ല്‍ഖൂ​സ് അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    വ്ര​താ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ത്തി​ന്റെ മ​ഹ​ത്ത്വം, വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും പു​ല​ര്‍ത്തേ​ണ്ട മ​ര്യാ​ദ​ക​ള്‍, നോ​മ്പു​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ള്‍, സാ​മൂ​ഹ്യ​സേ​വ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ശ്വാ​സി​യെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. കെ.​എം. ഫൈ​സി ത​രി​യോ​ട്, അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മോ​ങ്ങം, മ​ന്‍സൂ​ര്‍ മ​ദീ​നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കും. സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല്‍വ​ഹി​ദ് മ​യ്യേ​രി എ​ന്നി​വ​ര്‍ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളും നൗ​ഷാ​ദ് കോ​യ​ക്കു​ട്ടി ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​റു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യി സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 04 3394464, 050 5242429.

